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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

04.10.2021 18:12



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sadrettin Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Neşe Gülden Sözdinler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yusuf Ziya Toprak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adnan Bali Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Hakan Aran Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Adnan Bali Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Fazlı Bulut (Yedek Üye) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi (Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Yusuf Ziya Toprak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi (Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Fazlı Bulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Durmuş Öztek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Sadrettin Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Suat E. Sözen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Gül Meltem Atılgan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Yalçın Sezen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Adnan Bali Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Yusuf Ziya Toprak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Hakan Aran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Gamze Yalçın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Ebru Özşuca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Süleyman H. Özcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Hürdoğan Irmak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Yusuf Ziya Toprak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Hakan Aran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
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B. Petrol 81,59 81,59 2,31  
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