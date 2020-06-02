***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
02.06.2020 16:11
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 6 -
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 47 12
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 7 -
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) % 80 % 20 - -
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) % 100 % 100 6 2
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) % 50 % 0 8 10
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) % 50 % 12,5 11 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848539
BIST
16:43107.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 475,89
|Açılış
|: 107.788
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|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:436,7392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0708
|Açılış
|: 6,7800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8530
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6,8221
En Düşük
6,7176
16:437,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:43377,66
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|Değişim
|: -0,86%
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|Açılış
|: 377,52
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.434.434
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.685.826
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.273.601
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,24
|37.694.723
|% -7,21
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,44
|1.358.614.777
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,73
|1.030.906.506
|% 7,45
|
|GARAN
|8,03
|878.495.067
|% 0,37
|
|THYAO
|12,59
|658.779.732
|% -1,33
|
|AFYON
|3,02
|467.318.964
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,73
|1.030.906.506
|% 7,45
|
|AFYON
|3,02
|467.318.964
|% 7,09
|
|MNDRS
|2,39
|384.431.855
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,30
|178.766.883
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,40
|323.171.427
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4366
|8,4789
|% -0,50
|
|Frank
|6,9752
|7,0172
|% -1,16
|
|Riyal
|1,7894
|1,7984
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,44
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.486
|-22,60
|
|Tam
|2.519
|2.551
|-30,90
|
|Yarım
|1.229
|1.249
|-15,20
|
|Çeyrek
|615
|624
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
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|B. Petrol
|39,05
|39,05
|0,73
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