***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
28.12.2020 08:35
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 6 -
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 47 12
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 7 -
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) % 80 % 20 - -
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) % 100 % 100 6 2
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) % 23 % 8 - -
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) % 100 % 40 - -
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) % 50 % 0 8 10
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) % 50 % 12,5 11 13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895060
BIST
12:541.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.442
En Düşük
1.432
12:547,4692
En Yüksek
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|: -1,54%
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|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,5873
En Düşük
7,4597
12:549,1478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
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|Açılış
|: 9,1450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:54452,79
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|Açılış
|: 452,79
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|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,33
BIST En Aktif Hisseler12:54
|GUBRF
|70,40
|1.619.839.976
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.475.637
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.104.372
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|27.487.009
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|261.089.511
|% -9,99
|
|SANKO
|9,48
|9.045.023
|% -7,42
|
|BRSAN
|28,18
|476.426.732
|% -7,00
|
|INVEO
|44,02
|39.331.621
|% -6,58
|
|BRKSN
|9,15
|4.521.369
|% -4,79
|
|GUBRF
|70,40
|1.619.839.976
|% 10,00
|
|SISE
|7,29
|904.682.287
|% 1,39
|
|KOZAL
|97,05
|610.516.598
|% 2,48
|
|BRSAN
|28,18
|476.426.732
|% -7,00
|
|TUPRS
|108,10
|339.019.896
|% 1,98
|
|SISE
|7,29
|904.682.287
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|181.888.598
|% 2,65
|
|TSKB
|1,83
|143.434.558
|% 0,00
|
|ODAS
|3,94
|304.286.928
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,16
|147.665.872
|% 0,93
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4618
|7,4692
|% -1,54
|
|Euro
|9,1358
|9,1478
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,0958
|10,1465
|% -1,49
|
|Frank
|8,3703
|8,4208
|% -1,31
|
|Riyal
|1,9856
|1,9956
|% -1,49
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,67
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.984
|3.059
|-34,72
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,79
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,99
|51,99
|0,65
|