***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
09.03.2020 19:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2019 yılı içinde hisse senedi yatırımcılarına yönelik yurt içi ve yurt dışında toplam 15 konferansa katılım gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde toplam 128 adet toplantı yapılmıştır. Banka merkezinde yapılan 5 yatırımcı etkinliğinin yanı sıra toplantı ve telekonferans sayısı 252 olarak gerçekleşmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743437
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Tutanak ve hazirun cetveli dışındaki genel kurul dokümanları (toplantı daveti, gündem, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi vb.) eş anlı olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin olarak belirlenen limit 2013 yılında Genel Kurulumuzca onaylanmış olup söz konusu Genel Kurul kararına internet sitemizin Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları bölümünden ulaşılabilmektedir. Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikası İş Bankası kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 47
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2019 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri ve temsilcileri dışında Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız denetim firması temsilcileri ve mevzuat uyarınca ilgili Bankamız çalışanları katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 39,1
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, Bankamız net dönem kârının nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır. 6.769.085.006,47 TL tutarındaki 2018 yılına ilişkin dönem net karının gayrimenkul satış kazançlarından kaynaklanan 8.629.009 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, 15.000.000 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, kalan 6.745.455.997,47 TL üzerinden, Esas Sözleşme'nin 58. Maddesinin (a) bendi gereğince 337.272.799,87 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 6.408.183.197,60 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751148
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2019 0 % 88,67 % 0,01 % 88,66 Ana sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları Ana sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı > Alınan Kararlar ve Diğer Hususlar - 427 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751148
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankamızda Aday Gösterme Komitesi'nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankamız Risk Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Ücretlendirme Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Genel Müdür Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgiler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 80 % 20 6 -
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 47 12
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 7 -
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) % 80 % 60 - -
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) % 100 % 100 6 2
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) % 100 % 50 1 1
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) % 43 % 0 8 10
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) % 50 % 25 11 13
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
25-26.12.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bankamızda yetki devri bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
255
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Denetim Komitesi'nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı
Füsun Tümsavaş
İcra başkanı / genel müdürün adı
Adnan Bali
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle sebep olacakları zarar riskine karşı, Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızın sigortalı sıfatıyla yer aldığı sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında, 25 milyon ABD doları limite kadar sigorta ettirilmişlerdir. Öte yandan bu husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 / %20
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
FÜSUN TÜMSAVAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2008 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ERTUĞRUL BOZGEDİK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ADNAN BALİ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2011 - - Evet (Yes)
TURGAY BERKSOY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512229 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
FERAY DEMİR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2016 - - Evet (Yes)
ERSİN ÖNDER ÇİFTÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 - - Evet (Yes)
MURAT KARAYALÇIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 - - Evet (Yes)
ÖZCAL KORKMAZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 - - Evet (Yes)
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 - - Evet (Yes)
FAZLI BULUT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2019 - - Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Bankamız çalışanlarına yönelik tazminatların esasları Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmekte olup Toplu İş Sözleşmesi İş Bankası Kurumsal Portalı'nda çalışanlarla paylaşılmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İş Bankası'nda çalışanların her türlü talep ve şikâyetlerini doğrudan üst yönetime iletebildikleri bir çevrimiçi iletişim ortamı mevcuttur. Söz konusu uygulamalara sınırlı sayıda yöneticinin erişimi bulunmaktadır. Diğer menfaat sahipleri talep ve şikayetlerini Bankamıza kurumsal internet sitemiz aracılığıyla iletebilmekte ve üst yönetime ulaşabilmektedir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmayan kişiler, İş Bankası'nın kurumsal web sayfalarında yer alan Anasayfa > İletişim Formu bölümünden talep ve şikayetlerini Bankamıza iletebilmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde bu husus yer almamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş Bankası çalışanları, Banka'nın %39,10 oranında hissedarı olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın yararlananı olarak yönetime katılmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Raporlarımız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Bilgiler > Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu-Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İş Bankası'nda İnsan Kaynakları Uygulamaları / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
14
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98,3
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 iş günü
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/262622
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özcal Korkmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fazlı Bulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Süleyman H. Özcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ertuğrul Bozgedik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Turgay Berksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Adnan Bali Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Ertuğrul Bozgedik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Füsun Tümsavaş(Yedek Üye) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Turgay Berksoy(Yedek Üye) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Ertuğrul Bozgedik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Turgay Berksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Füsun Tümsavaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Ertuğrul Bozgedik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Rahmi Aşkın Türeli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Fazlı Bulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Yalçın Sezen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Senar Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Suat E. Sözen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Bülent Yumuşaker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Ertuğrul Bozgedik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Adnan Bali Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Senar Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Ebru Özşuca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Ertuğrul Senem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Hürdoğan Irmak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825806
BIST