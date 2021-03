***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılı içinde hisse senedi ve tahvil yatırımcılarına yönelik 9 konferansa çevrimiçi katılım gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde toplam 97 adet toplantı yapılmıştır. Yatırımcıların uzaktan erişimle katılım sağladığı, telekonferans ve video konferans formatındaki 5 yatırımcı etkinliğinin yanı sıra çevrimiçi bağlantı yoluyla 229 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823675Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıTutanak ve hazirun cetveli dışındaki genel kurul dokümanları (toplantı daveti, gündem, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi vb.) eş anlı olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBağış ve yardımlara ilişkin olarak belirlenen limit 2013 yılında Genel Kurulumuzca onaylanmış olup söz konusu Genel Kurul kararına internet sitemizin Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları bölümünden ulaşılabilmektedir. Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikası İş Bankası kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadırEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 47Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2020 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri ve temsilcileri dışında Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız denetim firması temsilcileri ve mevzuat uyarınca ilgili Bankamız çalışanları katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 37,081.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2019 yılına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliğine, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesi gerekliliğinden hareketle, kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmesini iletmiştir. 6.067.586.899,23 TL tutarındaki 2019 yılına ilişkin dönem net kârımız ile TMS-16 Maddi Duran Varlıklar muhasebe standardı nedeniyle dönem içerisinde oluşan ve vergi istisnasına konu 3.873.907,35 TL tutarındaki geçmiş yıllar kârımızın da ilavesiyle ulaşılan toplam 6.071.460.806,58 TL’nin gayrimenkul satış kazançlarından kaynaklanan 26.394.081,00 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, 20.000.000,00 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, kalan 6.025.066.725,58 TL üzerinden, Bankamız Esas Sözleşmesinin 58. maddesinin (a) bendi gereğince 301.253.336,28 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 5.723.813.389,30 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833671Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı31/03/2020 0 % 86,68 % 0,00003 % 86,68 Ana sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları Ana sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı > Alınan Kararlar ve Diğer Hususlar - 420 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833671İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankamızda Aday Gösterme Komitesi'nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankamız Risk Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Ücretlendirme Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıGenel Müdür MesajıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıİlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek BilgilerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 3 fiziki, 1 çevrimiçi -Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 50 12Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 6 -Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) % 80 % 20 - -Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) % 100 % 100 9 2Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) % 100 % 40 11 1Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) % 50 % 0 3 fiziki, 2 çevrimiçi 6Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) % 50 % 12,5 6 fiziki, 6 çevrimiçi 13Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) % 50 % 10 1 çevrimiçi -Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) % 23 % 8 - -İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi24-25.12.2020Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBankamızda yetki devri bulunmamaktadır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı68Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıDenetim Komitesi'nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkındaki BilgilerYönetim kurulu başkanının adıFüsun Tümsavaşİcra başkanı / genel müdürün adıAdnan BaliYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle sebep olacakları zarar riskine karşı, Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızın sigortalı sıfatıyla yer aldığı sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında sigorta ettirilmiş olmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır. Öte yandan bu husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 / %18Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıFÜSUN TÜMSAVAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2008 - - Evet (Yes)YUSUF ZİYA TOPRAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)ADNAN BALİ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2011 - - Evet (Yes)FERAY DEMİR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2016 - - Evet (Yes)ERSİN ÖNDER ÇİFTÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)FAZLI BULUT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2019 - - Evet (Yes)DURMUŞ ÖZTEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2020 - - Evet (Yes)RECEP HAKAN ÖZYILDIZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2020 - - Evet (Yes)MUSTAFA RIDVAN SELÇUK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2020 - - Evet (Yes)AHMET GÖKHAN SUNGUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2020 Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Özel Durum Açıklamaları Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)SADRETTİN YURTSEVER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2020 - - Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıBankamız çalışanlarına yönelik tazminatların esasları Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmekte olup Toplu İş Sözleşmesi İş Bankası Kurumsal Portalı'nda çalışanlarla paylaşılmaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİş Bankası'nda çalışanların her türlü talep ve şikâyetlerini doğrudan üst yönetime iletebildikleri bir çevrimiçi iletişim ortamı mevcuttur. Söz konusu uygulamalara sınırlı sayıda yöneticinin erişimi bulunmaktadır. Diğer menfaat sahipleri talep ve şikayetlerini Bankamıza kurumsal internet sitemiz aracılığıyla iletebilmekte ve üst yönetime ulaşabilmektedir.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriMüşterilerimiz ya da müşterimiz olmayan kişiler, İş Bankası'nın kurumsal web sayfalarında yer alan Anasayfa > İletişim Formu bölümünden talep ve şikayetlerini Bankamıza iletebilmektedir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde bu husus yer almamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİş Bankası çalışanları, Banka'nın %37,08 oranında hissedarı olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın yararlananı olarak yönetime katılmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını oluşturmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > PolitikalarımızPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımızİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkelerKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Raporlarımızİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımızİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümAna Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Bilgiler > Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıİlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgilerb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgilerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu-Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler Bölümüe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİş Bankası'nda İnsan Kaynakları Uygulamaları / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleriİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98,35Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3 iş günüKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAna SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıİş Bankası'nda Faaliyet Gösteren KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/262622Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Füsun Tümsavaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sadrettin Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Neşe Gülden Sözdinler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Yusuf Ziya Toprak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Adnan Bali Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Füsun Tümsavaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Yusuf Ziya Toprak(Yedek Üye) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) Fazlı Bulut(Yedek Üye) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Yusuf Ziya Toprak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Füsun Tümsavaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Yusuf Ziya Toprak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) Sadrettin Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Sadrettin Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Fazlı Bulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Durmuş Öztek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Senar Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Suat E. Sözen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Bülent Yumuşaker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) Yalçın Sezen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Füsun Tümsavaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Yusuf Ziya Toprak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Adnan Bali Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Senar Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Ebru Özşuca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Süleyman H. Özcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) Hürdoğan Irmak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Yusuf Ziya Toprak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Adnan Bali Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Hakan Aran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) N. Burak Seyrek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Sezgin Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Ertuğrul Senem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Süleyman H. Özcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) H. Umut Togay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Hürdoğan Irmak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) Burcu Nasuhoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Adnan Bali Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Feray Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Gamze Yalçın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Senar Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Ozan Gürsoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Şahismail Şimşek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Yaçın Sezen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Sezgin Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Suat E. Sözen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Hürdoğan Irmak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Neşe Gülden Sözdinler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916637BIST