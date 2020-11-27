***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.11.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.11.2020Davanın KonusuGenel Kurul karar iptaliKarşı Taraf(lar)Serhat ÖzerDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2020/636 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarSerhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açılmıştır. Genel Kurul kararları, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890391BIST