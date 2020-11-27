***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
27.11.2020 20:07
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
13.11.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.11.2020
Davanın Konusu
Genel Kurul karar iptali
Karşı Taraf(lar)
Serhat Özer
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2020/636 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açılmıştır. Genel Kurul kararları, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890391
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0616
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0413
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05448,80
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -9,25
|Açılış
|: 448,80
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8088
|7,8101
|% -0,78
|
|Euro
|9,3338
|9,3467
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3688
|10,4208
|% -1,05
|
|Frank
|8,6018
|8,6536
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0779
|2,0883
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-23,53
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-9,36
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,04
|48,04
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 991, 247 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -1.04 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:56MRGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 785 adet işlem
-
17:54ALCAR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 581 adet işlem