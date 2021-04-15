***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.11.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.11.2020Davanın KonusuGenel Kurul karar iptaliKarşı Taraf(lar)Serhat ÖzerDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2020/636 EsasDavanın Duruşma Tarihi15.04.2021Alınan KararDavanın ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİlgi: 27.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızla Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, 15.04.2021 tarihinde görülen duruşmada 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928647BIST