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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

15.04.2021 20:48



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
13.11.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.11.2020
Davanın Konusu
Genel Kurul karar iptali
Karşı Taraf(lar)
Serhat Özer
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2020/636 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
15.04.2021
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İlgi: 27.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızla Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, 15.04.2021 tarihinde görülen duruşmada 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928647


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