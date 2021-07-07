***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
07.07.2021 17:17
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
29.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
05.07.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul karar iptali
Karşı Taraf(lar)
Sadık Subaşı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/450 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
23.09.2021
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Sadık Subaşı vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali, ayrıca 2021'de yapılan Genel Kurul'da kurucu hisselere dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açılmıştır. İlgili Genel Kurul kararları, kararların alındığı tarihteki mevzuat ile güncel mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947832
BIST
17:271.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:278,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:2710,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:27505,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,17
|Açılış
|: 505,11
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TUREX
|10,52
|19.859.961
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.892
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,12
|86.167.322
|% 9,54
|
|AGYO
|2,27
|34.331.446
|% 8,61
|
|PRKAB
|12,77
|40.135.136
|% 8,59
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,72
|1.135.645.945
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,12
|671.429.163
|% 2,89
|
|THYAO
|13,91
|646.593.461
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,39
|626.969.713
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|506.089.615
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|506.089.615
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|176.297.066
|% -6,77
|
|GARAN
|8,72
|1.135.645.945
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,39
|626.969.713
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,12
|671.429.163
|% 2,89
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7074
|8,7087
|% 0,26
|
|Euro
|10,2689
|10,2730
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9594
|12,0194
|% 0,08
|
|Frank
|9,3652
|9,4216
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3149
|2,3265
|% 0,25
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,02
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|5,00
|
|Tam
|3.327
|3.410
|0,79
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|0,38
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|-0,28
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:40XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 9, 646.00 milyon TL de
-
17:40DAGHL
Yüzde 4.60 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 441 adet işlem
-
17:39GOLTS
Yüzde 4.14 oranında artışla 41.22 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 201 adet işlem
-
17:38BASGZ
Yüzde 5.73 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 146, 748 adet işlem
-
17:36PRKAB
Yüzde 8.59 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 846 adet işlem