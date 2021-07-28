***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi10.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.07.2021Davanın KonusuGenel Kurul kararı iptaliKarşı Taraf(lar)Hasan Hüseyin TürkerDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/338 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarHasan Hüseyin Türker vekili tarafından Bankamız aleyhine, 31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi talebiyle dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952353BIST