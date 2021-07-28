***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
28.07.2021 18:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
10.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.07.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul kararı iptali
Karşı Taraf(lar)
Hasan Hüseyin Türker
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/338 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Hasan Hüseyin Türker vekili tarafından Bankamız aleyhine, 31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi talebiyle dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952353
BIST
17:501.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:508,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
17:5010,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:50495,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,62
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KATMR
|3,19
|50.704.739
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.949.059
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.960.753
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.459.923
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.049.198
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.461.964
|% -9,91
|
|EDIP
|5,11
|360.905.631
|% -8,09
|
|AVHOL
|5,44
|15.195.008
|% -5,72
|
|METUR
|6,86
|105.373.051
|% -5,12
|
|ANHYT
|9,26
|62.895.597
|% -4,83
|
|GARAN
|8,19
|629.510.969
|% -0,12
|
|THYAO
|12,56
|611.791.234
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,51
|557.809.978
|% 0,27
|
|PETKM
|5,63
|556.194.592
|% 0,90
|
|EREGL
|18,69
|523.177.693
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,26
|315.631.572
|% -0,44
|
|PETKM
|5,63
|556.194.592
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,56
|227.645.615
|% 0,39
|
|KARSN
|4,05
|314.264.833
|% 2,53
|
|GARAN
|8,19
|629.510.969
|% -0,12
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5698
|8,5733
|% 0,17
|
|Euro
|10,1150
|10,1232
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8457
|11,9051
|% 0,01
|
|Frank
|9,3215
|9,3776
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% 0,09
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,16
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|
Seans Raporu
17:48
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem