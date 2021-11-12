***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi29.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi05.07.2021Davanın KonusuGenel Kurul karar iptaliKarşı Taraf(lar)Sadık SubaşıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/450 EsasDavanın Duruşma Tarihi14.10.2021Alınan KararDavanın ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİlgi: 07.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızla Sadık Subaşı vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali, ayrıca 2021'de yapılan Genel Kurul'da kurucu hisselere dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, davanın reddine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977504BIST