***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
12.11.2021 18:55
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
29.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
05.07.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul karar iptali
Karşı Taraf(lar)
Sadık Subaşı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/450 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
14.10.2021
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
İlgi: 07.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızla Sadık Subaşı vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali, ayrıca 2021'de yapılan Genel Kurul'da kurucu hisselere dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, davanın reddine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977504
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0872
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9973
En Düşük
9,8824
18:0511,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0882
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4451
En Düşük
11,3199
18:05596,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 3,03
|Açılış
|: 596,62
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
598,34
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9785
|9,9871
|% 0,85
|
|Euro
|11,4208
|11,4363
|% 0,76
|
|Sterlin
|13,3314
|13,3982
|% 1,01
|
|Frank
|10,7886
|10,8535
|% 0,80
|
|Riyal
|2,6538
|2,6671
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,77
|
|Altın Gr.
|596
|596
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,08
|0,05
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,64
|