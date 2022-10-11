***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.10.2022 17:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
23.09.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.10.2022
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının Bağlayıcı Olmadığının Tespiti
Karşı Taraf(lar)
Sadık Subaşı
Davanın Tutarı
TL 10.000
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/183 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
19.01.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Sadık Subaşı vekili tarafından, daha önce yargıya taşınan iddiaların tekrarı ve benzeri niteliğinde olmak üzere Bankamız 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kurucu intifa senetlerine ödenen temettülerle ilgili olarak Esas Sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar ile 2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda kurucu intifa senetlerine yukarıda belirtilen karar doğrultusunda gerçekleştirilen kar payı ödenmesine ilişkin kararın davacı yönünden bağlayıcı olmadığının tespiti talebini içerir dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.2.2 numaralı maddesi uyarınca yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070878
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1075
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:051.003,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.003,26
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5797
|18,5814
|% 0,03
|
|Euro
|18,1204
|18,1369
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,6358
|20,7393
|% 0,75
|
|Frank
|18,6469
|18,7592
|% 0,76
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|10,10
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|6,57
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.746
|6.812
|31,00
|
|Yarım
|3.287
|3.330
|15,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.666
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR