***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.09.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi11.10.2022Davanın KonusuGenel Kurul Kararının Bağlayıcı Olmadığının TespitiKarşı Taraf(lar)Sadık SubaşıDavanın TutarıTL 10.000Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoDevrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/183 EsasDavanın Duruşma Tarihi19.01.2023Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarSadık Subaşı vekili tarafından, daha önce yargıya taşınan iddiaların tekrarı ve benzeri niteliğinde olmak üzere Bankamız 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kurucu intifa senetlerine ödenen temettülerle ilgili olarak Esas Sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar ile 2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda kurucu intifa senetlerine yukarıda belirtilen karar doğrultusunda gerçekleştirilen kar payı ödenmesine ilişkin kararın davacı yönünden bağlayıcı olmadığının tespiti talebini içerir dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.2.2 numaralı maddesi uyarınca yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070878BIST