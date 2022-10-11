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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

11.10.2022 17:52
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
23.09.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.10.2022
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının Bağlayıcı Olmadığının Tespiti
Karşı Taraf(lar)
Sadık Subaşı
Davanın Tutarı
TL 10.000
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/183 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
19.01.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Sadık Subaşı vekili tarafından, daha önce yargıya taşınan iddiaların tekrarı ve benzeri niteliğinde olmak üzere Bankamız 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kurucu intifa senetlerine ödenen temettülerle ilgili olarak Esas Sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar ile 2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda kurucu intifa senetlerine yukarıda belirtilen karar doğrultusunda gerçekleştirilen kar payı ödenmesine ilişkin kararın davacı yönünden bağlayıcı olmadığının tespiti talebini içerir dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.2.2 numaralı maddesi uyarınca yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070878


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