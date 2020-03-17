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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2020 18:16
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***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 17/09/2019 tarihli özel durum açıklamamız.  İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızca yurt içinde 25 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verilmiş olup, söz konusu ihraçların halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin gerçekleştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.  Bu kapsamda, Bankamızca yapılan başvuru sonucunda, 27 milyar Türk Lirası nominal dolaşım miktarına kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830161


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