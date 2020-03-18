***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 18:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızla 31.03.2020 tarihinde düzenleneceği duyurulan Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinde Koronavirüs kaynaklı bir erteleme olmayacağını, öte yandan fiziken katılım sağlamak istemeyen hissedarlarımızın toplantıya elektronik ortamda katılabileceklerini hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830475
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0822
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:057,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
18:05311,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,10
|Açılış
|: 311,39
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6026
|7,6407
|% -1,11
|
|Frank
|6,6563
|6,6964
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7207
|1,7293
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-36,50
|
|Altın Gr.
|311
|312
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,07
|12,11
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,11
|26,11
|-2,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EREGL, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -267, 81 kaybederek (% -0.32 ) 82, 776
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRSAN, YAPRK, SEYKM, BALAT, DARDL, MZHLD, EGCYH, ISBIR, ORMA, UZERB
-
17:59
AYCES, YBTAS, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PINSU, ORMA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında