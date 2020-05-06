***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunca Sayın Ozan Gürsoy Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup konuya ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nezdinde yürütülen onay süreci tamamlanmış ve 6 Mayıs 2020 itibariyle görevine başlamıştır. İş Bankası'nın Gebze Kurumsal Şube Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseltilen Sayın Ozan Gürsoy Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış, Ticari Bankacılık Satış bölümleri ile Sınır Ötesi Bankacılık Birimi ve Serbest Bölge Şubeleri'nden sorumlu olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843027BIST