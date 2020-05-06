***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 14:56
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunca Sayın Ozan Gürsoy Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup konuya ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nezdinde yürütülen onay süreci tamamlanmış ve 6 Mayıs 2020 itibariyle görevine başlamıştır. İş Bankası'nın Gebze Kurumsal Şube Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseltilen Sayın Ozan Gürsoy Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış, Ticari Bankacılık Satış bölümleri ile Sınır Ötesi Bankacılık Birimi ve Serbest Bölge Şubeleri'nden sorumlu olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843027
BIST
16:1498.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 201,12
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:147,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1002
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1744
En Düşük
7,0607
16:147,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7642
En Düşük
7,6497
16:14389,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 389,00
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.636.244
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.880.271
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,45
|291.261.515
|% -8,16
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,85
|45.394.053
|% -7,36
|
|KRDMD
|2,41
|636.722.360
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,72
|496.142.781
|% -0,17
|
|GARAN
|8,12
|480.701.747
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,56
|424.372.259
|% 5,37
|
|GUSGR
|3,20
|397.424.988
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,41
|636.722.360
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|248.007.477
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|397.424.988
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,66
|325.417.734
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|187.438.835
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8371
|8,8814
|% 0,68
|
|Frank
|7,3195
|7,3636
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9011
|1,9107
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-16,07
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.562
|2.608
|5,10
|
|Yarım
|1.250
|1.275
|2,50
|
|Çeyrek
|623
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:22GUSGR
Yüzde 7.74 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 513, 366 adet işlem