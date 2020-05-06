***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 15:54
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programının 2 milyar Euro limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Bankamız, söz konusu programın 2020 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843057
BIST
16:0498.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 138,44
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:047,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0900
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
16:047,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0790
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
16:04389,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 389,05
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.801.059
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|DEVA
|14,76
|45.085.239
|% -7,92
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,50
|289.400.723
|% -7,68
|
|KRDMD
|2,41
|635.157.880
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,75
|490.193.705
|% 0,35
|
|GARAN
|8,11
|471.491.974
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,60
|418.074.945
|% 5,70
|
|GUSGR
|3,21
|393.821.114
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|635.157.880
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|244.576.563
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,21
|393.821.114
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,65
|323.559.104
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|186.703.968
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8293
|8,8735
|% 0,59
|
|Frank
|7,3112
|7,3553
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8983
|1,9078
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-16,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,70
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:12KARSN
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16:10ARDYZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 966 adet işlem
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16:09KOZAL
Yüzde 4.04 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 114, 385 adet işlem