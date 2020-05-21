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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.05.2020 09:50
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***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız 539 milyon Euro ve 207,5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%2,00, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846137


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 15,24 157.688 % 9,96  
TKURU 20,86 254.325 % 9,96  
YONGA 22,32 199.005 % 9,95  
ETILR 3,67 83.933 % 9,88  
KPHOL 3,13 37.372 % 9,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2587 8,3002 % -0,34  
Frank 7,0022 7,0444 % -0,14  
Riyal 1,8026 1,8117 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -10,00  
Altın Gr. 379 379 -2,50  
Cumhuriyet 2.449 2.484 -18,90  
Tam 2.521 2.549 -19,30  
Yarım 1.230 1.246 -9,40  
Çeyrek 615 623 -4,70  
Gümüş.Ons 17,22 17,24 -0,34  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 -0,08  
B. Petrol 36,30 36,30 0,55  
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