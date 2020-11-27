***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca, Bankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin ağırlıklı olarak teknoloji odağında yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında doğabilecek sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen yapılması öngörülen 150.000.000 TL tutarındaki nakit sermaye artırımına yönelik olarak rüçhan haklarımızın kullanılması da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890315BIST