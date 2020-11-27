***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 16:35
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin ağırlıklı olarak teknoloji odağında yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında doğabilecek sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen yapılması öngörülen 150.000.000 TL tutarındaki nakit sermaye artırımına yönelik olarak rüçhan haklarımızın kullanılması da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890315
BIST
16:291.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:297,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:299,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:29451,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -6,10
|Açılış
|: 451,96
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
450,82
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AKCNS
|15,18
|47.587.916
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.716.345
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.082.986
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|NUHCM
|41,08
|71.402.940
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,21
|2.476.678.758
|% 6,25
|
|GARAN
|9,39
|2.359.280.426
|% 0,54
|
|KRDMD
|5,21
|1.533.536.738
|% 0,58
|
|PETKM
|4,27
|1.341.661.541
|% 3,39
|
|GUBRF
|51,75
|1.129.478.819
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,21
|2.476.678.758
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,32
|414.909.531
|% 3,94
|
|PETKM
|4,27
|1.341.661.541
|% 3,39
|
|KRDMD
|5,21
|1.533.536.738
|% 0,58
|
|GARAN
|9,39
|2.359.280.426
|% 0,54
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8403
|7,8451
|% -0,34
|
|Euro
|9,3576
|9,3688
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4022
|10,4543
|% -0,73
|
|Frank
|8,5916
|8,6433
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0820
|2,0925
|% -0,48
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-11,70
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|-37,00
|
|Tam
|3.002
|3.078
|-42,38
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-20,50
|
|Çeyrek
|728
|744
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,33
|