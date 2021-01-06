***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 10:24
klama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır. Konuya ilişkin gelişmeler ortaya çıktığında kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897313
BIST
10:471.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.502
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|Önceki Kapanış
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1.508
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BIST En Aktif Hisseler10:47
|BRSAN
|29,92
|119.870.337
|% 10,00
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|OYAYO
|9,24
|6.281.612
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
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|IDGYO
|9,04
|6.172.190
|% 9,98
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|CMENT
|48,08
|2.186.919
|% 9,97
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|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
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|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
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|YAPRK
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|930.497
|% -6,91
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|NIBAS
|51,50
|3.259.664
|% -6,36
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|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
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|GUBRF
|70,40
|458.216.902
|% 0,93
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|TKFEN
|18,19
|419.695.269
|% -0,11
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|PETKM
|5,29
|400.742.065
|% 0,19
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|GARAN
|10,21
|270.488.337
|% 1,09
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|TCELL
|16,87
|267.477.918
|% 2,24
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|EKGYO
|2,42
|244.366.555
|% 1,68
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|PETKM
|5,29
|400.742.065
|% 0,19
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|YKBNK
|3,09
|145.532.421
|% 1,31
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|KRDMD
|5,98
|238.662.908
|% 2,05
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|SKBNK
|1,54
|61.124.975
|% 1,99
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|10:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3518
|7,3548
|% -0,43
|
|Euro
|9,0710
|9,0782
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0032
|10,0534
|% -0,35
|
|Frank
|8,3471
|8,3974
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,56
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,77
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|Altın Gr.
|460
|460
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,08
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|B. Petrol
|53,97
|53,97
|0,37
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