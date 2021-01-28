***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 14:43
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.01.2021 tarihli toplantısında, Bilgi Teknolojileri Bölümü Müdürü Sayın Sabri Gökmenler ve Kurumsal Mimari Bölümü Müdürü Sayın Sezgin Lüle'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905305
BIST
16:161.464
En Yüksek
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|: 1.453
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En Düşük
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16:168,9529
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En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.758.487
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.797.541
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,13
|1.863.690.941
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,29
|1.604.033.683
|% -2,55
|
|KOZAL
|112,60
|1.204.224.159
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,60
|1.169.740.550
|% 1,54
|
|ODAS
|3,75
|1.139.630.168
|% -4,34
|
|EKGYO
|2,29
|1.604.033.683
|% -2,55
|
|TSKB
|1,78
|663.633.570
|% -0,56
|
|ODAS
|3,75
|1.139.630.168
|% -4,34
|
|YKBNK
|2,86
|781.667.265
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,37
|308.694.763
|% -0,72
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3880
|7,3926
|% -0,29
|
|Euro
|8,9465
|8,9529
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0462
|10,0966
|% -0,64
|
|Frank
|8,2481
|8,2978
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% -0,35
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-1,82
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.902
|2.946
|-4,00
|
|Tam
|2.884
|2.957
|-7,33
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-3,54
|
|Çeyrek
|699
|715
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,00
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|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,15
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