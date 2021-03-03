***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018, 24.04.2019, 06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018, 24.04.2019 ve 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgide kayıtlı açıklamalarımızla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Bankamız aleyhine verilen idari para cezası ve buna ilişkin gelişmeler kamuoyuna açıklanmıştı.19.12.2013 tarihinde başlayan ilk denetimi takiben, 29.6.2019 yılında başlatılan ikinci denetim sonucunda 2013 yılı ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulamalarına ilişkin düzenlenen idari para cezası ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ile uzlaşma yoluna gidilerek, yasal olarak uygulanabilecek azami indirim oranı olan %50 üzerinden yapılan indirim neticesinde, 110.110.000 TL'lik idari para cezası 3 Mart 2021 tarihinde 55.055.000 TL olarak ödenmiş ve süreç sonuçlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914928BIST