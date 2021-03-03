***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 18:54
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018, 24.04.2019, 06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018, 24.04.2019 ve 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı açıklamalarımızla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Bankamız aleyhine verilen idari para cezası ve buna ilişkin gelişmeler kamuoyuna açıklanmıştı.
19.12.2013 tarihinde başlayan ilk denetimi takiben, 29.6.2019 yılında başlatılan ikinci denetim sonucunda 2013 yılı ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulamalarına ilişkin düzenlenen idari para cezası ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ile uzlaşma yoluna gidilerek, yasal olarak uygulanabilecek azami indirim oranı olan %50 üzerinden yapılan indirim neticesinde, 110.110.000 TL'lik idari para cezası 3 Mart 2021 tarihinde 55.055.000 TL olarak ödenmiş ve süreç sonuçlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914928
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0688
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0754
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,29
|Açılış
|: 411,46
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,67
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4239
|7,4289
|% 0,93
|
|Euro
|8,9687
|8,9777
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,3511
|10,4030
|% 1,02
|
|Frank
|8,0681
|8,1167
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-12,77
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGATE, INDES
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17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem