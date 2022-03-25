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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 16:13
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısında Genel Müdür Yardımcıları Sayın Murat Bilgiç'in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de, Sayın Şahismail Şimşek'in ise İş Faktoring A.Ş.'de üstlenecekleri görevler nedeniyle Bankamızdaki görevlerinden ayrılmalarına Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreteri Sayın Suat Ergenekon Sözen'in, İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist Sayın İzlem Erdem'in ve Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümü Müdürü Sayın O. Tufan Kurbanoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013050


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