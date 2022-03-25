***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 16:13
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısında Genel Müdür Yardımcıları Sayın Murat Bilgiç'in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de, Sayın Şahismail Şimşek'in ise İş Faktoring A.Ş.'de üstlenecekleri görevler nedeniyle Bankamızdaki görevlerinden ayrılmalarına Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreteri Sayın Suat Ergenekon Sözen'in, İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist Sayın İzlem Erdem'in ve Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümü Müdürü Sayın O. Tufan Kurbanoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013050
BIST
17:432.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,38
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
|: 2.176
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2.195
En Düşük
2.174
17:4314,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:4316,3722
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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17:43932,37
En Yüksek
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|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 932,37
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|Önceki Kapanış
|: 932,68
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937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ACSEL
|29,04
|34.909.896
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.396.290
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.738.512
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,58
|1.277.995
|% -5,79
|
|ANHYT
|13,86
|23.193.347
|% -5,18
|
|PENTA
|382,20
|27.995.464
|% -4,69
|
|KONKA
|13,16
|135.136.958
|% -4,43
|
|KRDMD
|15,28
|1.705.695.306
|% -0,59
|
|THYAO
|28,14
|1.409.732.977
|% 0,07
|
|SASA
|59,90
|1.337.332.905
|% 2,31
|
|KARSN
|4,84
|1.220.125.843
|% 7,56
|
|GARAN
|12,08
|1.179.227.924
|% 0,25
|
|KARSN
|4,84
|1.220.125.843
|% 7,56
|
|ODAS
|1,65
|253.205.912
|% 2,48
|
|YKBNK
|3,91
|490.387.884
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,24
|396.056.136
|% 0,31
|
|KRDMD
|15,28
|1.705.695.306
|% -0,59
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8409
|14,8512
|% 0,18
|
|Euro
|16,3533
|16,3696
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5613
|19,6594
|% 0,42
|
|Frank
|15,9208
|16,0167
|% 0,36
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|Riyal
|3,9459
|3,9657
|% 0,21
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,81
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|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,03
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|B. Petrol
|117
|117
|-2,48
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