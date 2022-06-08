***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2011, 11.03.2013, 15.08.2013, 16.09.2013, 04.06.2015, 17.06.2015, 16.05.2016, 21.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.11.2011, 11.03.2013, 15.08.2013, 16.09.2013, 04.06.2015, 17.06.2015, 16.05.2016 ve 21.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sonucunda Bankamız dahil 12 bankaya idari para cezası verilmesine yargı yolu açık olmak üzere karar verilmesi ve bu kararın Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmesi, Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 109.992.300 TL'nin ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na 15 Ağustos 2013'te ödenerek Bankamızca Ankara İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılması hususlarının yanı sıra, izleyen dönemde sürece ilişkin yaşanan gelişmeler duyurulmuştu. Gelinen noktada yargılama süreci Bankamız lehine hüküm doğuracak şekilde sonuçlanmış ve Bankamızca ödenen 109.992.300 TL ceza miktarı iade alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035894BIST