***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 10:02
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve International Finance Corporation'dan (IFC) sırasıyla 127 milyon ABD Doları ve 100 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 227 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl nihai vadeli finansman sağlamıştır. EBRD'den sağlanan kaynak, kadın girişimcilerin finansmanı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullandırılacak olup, IFC'den sağlanan kaynak ise yeşil konut kredileri dahil konut kredilerinin finansmanında kullandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058495
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.015,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1595
|18,1696
|% 0,03
|
|Euro
|18,0911
|18,1030
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2686
|21,3753
|% -0,78
|
|Frank
|18,7439
|18,8569
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8218
|4,8460
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL