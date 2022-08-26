***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve International Finance Corporation'dan (IFC) sırasıyla 127 milyon ABD Doları ve 100 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 227 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl nihai vadeli finansman sağlamıştır. EBRD'den sağlanan kaynak, kadın girişimcilerin finansmanı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullandırılacak olup, IFC'den sağlanan kaynak ise yeşil konut kredileri dahil konut kredilerinin finansmanında kullandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058495BIST