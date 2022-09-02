***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yurtdışında ihraç edilen ve Avrupa Birliği'nde kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları nedeniyle, ilgili piyasalarda yapılacak açıklamalara ilişkin düzenlemeler kapsamında, İrlanda "Merkez Üye Ülke" (Home Member State) olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059711BIST