***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin enerji sektörüne yönelik yatırımları kapsamındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Trakya Yatırım Holding nezdinde 2 milyar TL'lik nakit sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ve söz konusu tutarın 500 milyon TL'lik kısmı ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062448BIST