***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 18:45
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Almanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız İşbank AG'nin ödenmiş sermayesinin 185 milyon EUR'dan 335 milyon EUR'a çıkarılmasına karar verilmiş olup Bankamızca söz konusu sermaye artırımından doğacak 150 milyon EUR'luk rüçhan hakkı kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062447
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1858
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05999,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,43
|Açılış
|: 999,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2494
|18,2572
|% 0,23
|
|Euro
|18,2516
|18,2629
|% -1,01
|
|Sterlin
|20,9937
|21,0990
|% -1,13
|
|Frank
|18,9267
|19,0407
|% -0,57
|
|Riyal
|4,8407
|4,8650
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-20,95
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.739
|6.811
|-45,00
|
|Yarım
|3.284
|3.330
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO