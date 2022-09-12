***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlmanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız İşbank AG'nin ödenmiş sermayesinin 185 milyon EUR'dan 335 milyon EUR'a çıkarılmasına karar verilmiş olup Bankamızca söz konusu sermaye artırımından doğacak 150 milyon EUR'luk rüçhan hakkı kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062447BIST