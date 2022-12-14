***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 16:49
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Gaziantep Kurumsal Şubesi Müdürü Sayın Mehmet Celayir'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben, Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087166
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
18:051.084,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.084,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|325.924.154
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|545.305
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.371.229
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|92.093.348
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,65
|288.400.389
|% -9,84
|
|YESIL
|4,35
|44.690.321
|% -9,56
|
|DGNMO
|8,91
|127.768.419
|% -9,27
|
|METRO
|2,11
|71.532.587
|% -9,05
|
|SNICA
|33,84
|423.240.615
|% -8,64
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|THYAO
|137,90
|8.576.947.670
|% -4,24
|
|ASELS
|56,50
|8.529.677.086
|% -4,80
|
|AKBNK
|17,30
|6.480.187.519
|% -0,92
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.775
|% 1,23
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|EKGYO
|7,98
|5.692.022.923
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,73
|1.921.392.434
|% -1,09
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.775
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,00
|5.453.007.446
|% -4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6278
|18,6341
|% -0,05
|
|Euro
|19,8452
|19,8633
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,0148
|23,1302
|% 0,18
|
|Frank
|20,0615
|20,1824
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.288
|7.337
|-7,00
|
|Yarım
|3.529
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem