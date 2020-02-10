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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2020 13:34
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB22212
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020
2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020
3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020
4 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021
5 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021
6 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021
7 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021
8 07.02.2022 04.02.2022 07.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2022 04.02.2022 07.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 728 gün vadeli, 1.050.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 10.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817918


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TSPOR 3,70 536.056.312 % 16,72  
DESA 5,92 35.059.171 % 15,18  
SAYAS 3,13 3.886.449 % 14,65  
BOSSA 9,99 37.999.332 % 13,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7587 7,7976 % 0,39  
Frank 6,1304 6,1674 % 0,00  
Riyal 1,5997 1,6077 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 1,82  
Altın Gr. 304 304 0,37  
Cumhuriyet 2.011 2.042 1,00  
Tam 2.004 2.054 3,61  
Yarım 969 994 1,75  
Çeyrek 486 497 0,87  
Gümüş.Ons 17,75 17,80 0,07  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,02  
B. Petrol 54,44 54,44 -0,01  
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