***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2020 12:39
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB52083
Satışa Başlanma Tarihi 17.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.064.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 55 gün vadeli, 62.064.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830324
BIST
12:4086.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -595,63
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:406,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0710
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4696
En Düşük
6,3873
12:407,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0769
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:40310,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -3,82
|Açılış
|: 310,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.111
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|742.821
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,13
|454.634.003
|% 1,88
|
|ASELS
|22,20
|362.585.061
|% 1,00
|
|GARAN
|8,33
|307.388.002
|% -0,72
|
|ISCTR
|5,12
|265.092.927
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,55
|151.841.411
|% -5,56
|
|ODAS
|1,23
|87.391.475
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|132.824.598
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,55
|151.841.411
|% -5,56
|
|THYAO
|8,13
|454.634.003
|% 1,88
|
|ISCTR
|5,12
|265.092.927
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7444
|7,7832
|% 0,74
|
|Frank
|6,7160
|6,7564
|% 1,30
|
|Riyal
|1,7179
|1,7265
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-38,90
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-15,40
|
|Yarım
|996
|1.022
|-7,45
|
|Çeyrek
|499
|511
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,71
|