GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2020 14:09
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB520A7
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.665.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 46 gün vadeli, 51.665.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832309


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:5490.694
Değişim :  1,83% |  1.631,21
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
90.972 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 4,62 35.544.536 % 10,00  
TIRE 4,73 4.352.137 % 10,00  
KUTPO 5,83 4.199.089 % 10,00  
GSRAY 1,76 139.160.102 % 10,00  
HUBVC 18,15 106.544.183 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6578 7,6962 % 0,69  
Frank 6,5781 6,6177 % 0,57  
Riyal 1,7014 1,7099 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.639 19,85  
Altın Gr. 335 335 1,63  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,60 14,66 0,18  
Gümüş Gr. 3,00 3,00 0,02  
B. Petrol 27,21 27,21 -0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru