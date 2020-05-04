***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 04.05.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.05.2020Vade (Gün Sayısı) 53Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISB52042Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.685.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.05.2020Kayıt Tarihi 30.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.05.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi:12.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında,12 Mart 2020 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 53 gün vadeli, TRFTISB52042 ISIN kodlu 128.685.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842222BIST