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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2020 14:56
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhraç Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 277
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 277 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Aynı zamanda, 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu ihracı da söz konusu olup halka arz edilecek finansman bonolarına fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 2,25 milyar Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842225


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRDIN 6,16 23.571.633 % 10,00  
DOBUR 8,69 6.927.198 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.168.555 % 10,00  
KUTPO 12,88 26.886.533 % 9,99  
OYAYO 6,17 11.509.848 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7238 8,7676 % -0,07  
Frank 7,2676 7,3114 % 0,08  
Riyal 1,8687 1,8780 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 1,23  
Altın Gr. 384 384 0,90  
Cumhuriyet 2.463 2.516 2,50  
Tam 2.539 2.578 2,60  
Yarım 1.231 1.260 1,30  
Çeyrek 618 630 0,60  
Gümüş.Ons 14,85 14,88 -0,12  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,45 26,45 0,01  
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