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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.05.2020 13:10
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB72024
Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.000.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 1,8221 9,501 9,8729 19.132.050 Evet
2 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.050.000.000 TL nominal değerli, 140 gün vadeli, TRFTISB72024 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844912


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 10,34 3.726.636 % 10,00  
TLMAN 11,88 21.960.380 % 10,00  
UMPAS 0,88 365.469 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4654 8,5078 % -0,52  
Frank 7,1143 7,1572 % -0,43  
Riyal 1,8486 1,8579 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 0,92  
Altın Gr. 384 384 -1,29  
Cumhuriyet 2.469 2.512 -6,10  
Tam 2.541 2.578 -6,20  
Yarım 1.240 1.260 -3,10  
Çeyrek 620 630 -1,50  
Gümüş.Ons 15,51 15,53 -0,05  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,03  
B. Petrol 30,18 30,18 0,99  
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