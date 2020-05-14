***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 750.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.02.2021Vade (Gün Sayısı) 277Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,03Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,11Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB22128Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.043.736İhraç Fiyatı 0,94256Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 04.05.2020 ve 07.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu ve 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 277 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,5 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 2,25 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.4795 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 220 milyon Türk Lirası nominal değerli 277 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844914BIST