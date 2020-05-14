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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.05.2020 13:12
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 7,96
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB92014
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 926.488.174
İhraç Fiyatı 0,9731
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.05.2020 ve 07.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu ve 750 milyon Türk Lirası nominal değerli 277 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,5 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 2,25 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.4795 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 926,5 milyon Türk Lirası nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844916


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 26.877.987 % 10,00  
YAPRK 10,34 3.971.456 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
UMPAS 0,88 365.469 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4676 8,5101 % -0,50  
Frank 7,1202 7,1631 % -0,35  
Riyal 1,8485 1,8577 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -1,34  
Altın Gr. 385 385 -0,52  
Cumhuriyet 2.474 2.518 -1,00  
Tam 2.547 2.583 -1,00  
Yarım 1.243 1.263 -0,50  
Çeyrek 621 632 -0,20  
Gümüş.Ons 15,48 15,51 -0,08  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 30,05 30,05 0,86  
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