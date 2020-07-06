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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2020 12:43
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 06.07.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 235
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB72016
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 992.642.942
İhraç Fiyatı 0,92961
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2020
Kayıt Tarihi 03.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
06.07.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında İlgi: 14.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli 29833736-105.02.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 235 gün vadeli, TRFTISB72016 ISIN kodlu 992.642.942 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854889


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 25.425.828 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.094.439 % 10,00  
PKENT 189,20 2.726.634 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 688,90 31.385.305 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5617 8,6047 % 0,28  
Frank 7,2719 7,3157 % 0,66  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 4,42  
Altın Gr. 392 392 0,13  
Cumhuriyet 2.601 2.640 -4,00  
Tam 2.617 2.628 7,60  
Yarım 1.271 1.286 3,70  
Çeyrek 636 644 1,80  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 0,26  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,06  
B. Petrol 43,13 43,13 0,33  
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