***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 10.08.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 10.08.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,68Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,67Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRSTISB82018Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.982.525İhraç Fiyatı 0,85604Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.08.2020Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 08.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.07.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.10286 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISB82018 ISIN kodlu 133.982.525 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867257BIST