***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.08.2020 15:07
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 10.08.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,68
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,67
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSTISB82018
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.982.525
İhraç Fiyatı 0,85604
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.08.2020
Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.07.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.10286 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISB82018 ISIN kodlu 133.982.525 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867257
BIST