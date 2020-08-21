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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.08.2020 14:09
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu kupon ve itfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB82015
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 1,8939 8,9776 9,3011 5.681.700 Evet
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 1,8023 8,5434 8,8361 5.406.900 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 300.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFTISB82015 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. kupon ve itfa ödemesi 21 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870582


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 12,32 16.304.966 % 10,00  
TKURU 88,10 3.680.738 % 9,99  
IZFAS 2,98 1.739.164 % 9,96  
ISGSY 7,23 7.026.784 % 9,88  
AVHOL 1,81 1.829.573 % 9,70  
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15:36 Alış Satış %  
Dolar 7,3219 7,3257 % 0,39  
Euro 8,6210 8,6303 % -0,33  
Sterlin 9,5646 9,6126 % -0,53  
Frank 7,9892 8,0373 % -0,24  
Riyal 1,9456 1,9554 % 0,28  
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15:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 -20,30  
Altın Gr. 451 451 -5,52  
Cumhuriyet 2.957 3.001 -78,00  
Tam 2.976 3.055 -40,06  
Yarım 1.438 1.478 -19,38  
Çeyrek 721 739 -9,68  
Gümüş.Ons 26,55 26,57 -0,67  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,21  
B. Petrol 44,41 44,41 -0,47  
Seans Raporu 15:36
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