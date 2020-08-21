***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu kupon ve itfa ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.08.2020Vade (Gün Sayısı) 154Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISB82015Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 1,8939 8,9776 9,3011 5.681.700 Evet2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 1,8023 8,5434 8,8361 5.406.900 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 300.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFTISB82015 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. kupon ve itfa ödemesi 21 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870582BIST