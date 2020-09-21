***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2020 11:42
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.09.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 7,96
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB92014
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 926.488.174
İhraç Fiyatı 0,9731
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.09.2020
Kayıt Tarihi 18.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.4795 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Mayıs 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 130 gün vadeli, TRFTISB92014 ISIN kodlu 926.488.174 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875875
BIST