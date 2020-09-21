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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.09.2020 11:42
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 21.09.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,32
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,31
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSTISB92017
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 285.078.248
İhraç Fiyatı 0,86621
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.09.2020
Kayıt Tarihi 18.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2019 tarihli 29833736-105.02.02.02-E.11585 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISB92017 ISIN kodlu 285.078.248 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875876


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DNISI 8,91 5.690.505 % 10,00  
ISBIR 1.948,10 1.441.594 % 10,00  
SODSN 20,46 710.371 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.381.890 % 10,00  
TKURU 531,30 904.273 % 10,00  
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Riyal 2,0206 2,0307 % 0,61  
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13:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 -19,91  
Altın Gr. 472 472 -1,80  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -22,00  
Tam 3.120 3.198 -18,81  
Yarım 1.508 1.547 -9,09  
Çeyrek 756 773 -4,55  
Gümüş.Ons 26,28 26,32 -0,47  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,08  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,77  
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