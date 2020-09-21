***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 21.09.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 21.09.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,32Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,31Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRSTISB92017Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 285.078.248İhraç Fiyatı 0,86621Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.09.2020Kayıt Tarihi 18.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2019 tarihli 29833736-105.02.02.02-E.11585 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISB92017 ISIN kodlu 285.078.248 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875876BIST