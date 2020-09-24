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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.09.2020 11:08
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 200
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,73
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,04
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB42118
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 521.188.033
İhraç Fiyatı 0,93961
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 10.09.2020 ve 18.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 109 gün vadeli finansman bonosu ve 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,2 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,8 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9457 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 521,2 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876422


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 21.045.006 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.752.710 % 10,00  
AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
AYCES 113,40 1.607.353 % 9,99  
UZERB 17,73 41.967 % 9,99  
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12:30 Alış Satış %  
Dolar 7,7031 7,7067 % 0,08  
Euro 8,9710 8,9787 % 0,03  
Sterlin 9,7835 9,8325 % 0,08  
Frank 8,2950 8,3450 % -0,13  
Riyal 2,0480 2,0583 % 0,01  
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12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -13,43  
Altın Gr. 459 459 -2,69  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.037 3.112 -33,51  
Yarım 1.468 1.505 -16,21  
Çeyrek 736 753 -8,11  
Gümüş.Ons 22,08 22,12 -0,67  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 -0,17  
B. Petrol 41,58 41,58 -0,19  
Seans Raporu 12:30
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