***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.10.2020 12:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.10.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 116
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,66
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 7,86
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBE2019
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 566.285.454
İhraç Fiyatı 0,97623
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2020
Kayıt Tarihi 02.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.5555 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 116 gün vadeli, TRFTISBE2019 ISIN kodlu 566.285.454 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878181
BIST