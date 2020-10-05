***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05.10.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.10.2020Vade (Gün Sayısı) 116Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,66Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 7,86Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBE2019Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 566.285.454İhraç Fiyatı 0,97623Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.10.2020Kayıt Tarihi 02.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.5555 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 116 gün vadeli, TRFTISBE2019 ISIN kodlu 566.285.454 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878181BIST