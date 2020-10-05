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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 12:18
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 05.10.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 116
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,66
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 7,86
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBE2019
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 566.285.454
İhraç Fiyatı 0,97623
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2020
Kayıt Tarihi 02.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 11.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.5555 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 116 gün vadeli, TRFTISBE2019 ISIN kodlu 566.285.454 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878181


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 2,53 11.307.567 % 10,00  
CRFSA 31,24 82.475.615 % 10,00  
VANGD 8,36 6.221.606 % 10,00  
DOBUR 22,00 17.468 % 10,00  
MERKO 15,97 60.669.935 % 9,99  
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Sterlin 10,0145 10,0647 % 0,07  
Frank 8,4342 8,4850 % 0,49  
Riyal 2,0618 2,0721 % -0,01  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 1,50  
Altın Gr. 474 474 -0,20  
Cumhuriyet 3.130 3.178 -9,00  
Tam 3.116 3.194 -9,82  
Yarım 1.506 1.545 -4,75  
Çeyrek 756 772 -2,37  
Gümüş.Ons 23,94 23,98 0,23  
Gümüş Gr. 5,96 5,98 0,05  
B. Petrol 40,59 40,59 1,32  
Seans Raporu 12:47
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