***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 07.02.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTISB22212Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 2,4887 9,9821 10,3624 26.131.350 Evet2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 2,0912 8,3878 8,6556 21.957.600 Evet3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 2,9306 11,7546 12,2835 30.771.300 Evet4 08.02.2021 05.02.2021 08.02.20215 10.05.2021 07.05.2021 10.05.20216 09.08.2021 06.08.2021 09.08.20217 08.11.2021 05.11.2021 08.11.20218 07.02.2022 04.02.2022 07.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2022 04.02.2022 07.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.050.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSTISB22212 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 3. kupon ödemesi 9 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887054BIST