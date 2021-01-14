***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.06.2021Vade (Gün Sayısı) 144Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,69Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB62124Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 336.532.821İhraç Fiyatı 0,94413Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 28.12.2020 ve 05.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 400 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 600 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-13546 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 336,5 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kap İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902023BIST