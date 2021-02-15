***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.02.2021 13:42
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Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) r/tr/Bildirim/909612
BIST
15:041.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:046,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0653
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:048,4565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0695
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:04407,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,10
|Açılış
|: 407,89
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:02
|VAKFN
|12,32
|12.369.706
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|160.721.719
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,80
|2.089.201.471
|% 1,11
|
|SASA
|37,62
|1.446.259.101
|% 9,30
|
|THYAO
|12,30
|944.452.550
|% 2,50
|
|TCELL
|17,01
|610.261.217
|% 2,04
|
|GARAN
|10,00
|561.220.124
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,73
|320.944.449
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|231.542.187
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|246.333.227
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|137.903.812
|% 0,69
|
|PETKM
|5,01
|440.286.100
|% 0,60
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9674
|6,9711
|% -0,92
|
|Euro
|8,4512
|8,4567
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6656
|9,7141
|% -0,52
|
|Frank
|7,7983
|7,8452
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% -0,90
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,20
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,55
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,43
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,94
|
Seans Raporu
15:02
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15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, TKFEN
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