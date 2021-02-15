Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.02.2021 13:42


telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) r/tr/Bildirim/909612


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:041.556
Değişim :  1,14% |  17,54
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.547
BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 12,32 12.369.706 % 10,00  
TACTR 31,68 2.456.965 % 10,00  
VERTU 34,10 11.267.493 % 10,00  
BALAT 9,90 2.536.380 % 10,00  
EPLAS 41,58 4.353.967 % 10,00  
daha fazla
15:02 Alış Satış %  
Dolar 6,9674 6,9711 % -0,92  
Euro 8,4512 8,4567 % -0,81  
Sterlin 9,6656 9,7141 % -0,52  
Frank 7,7983 7,8452 % -0,75  
Riyal 1,8531 1,8624 % -0,90  
daha fazla
15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 -1,20  
Altın Gr. 408 408 -3,93  
Cumhuriyet 2.718 2.759 -22,00  
Tam 2.705 2.774 -21,55  
Yarım 1.307 1.342 -10,43  
Çeyrek 656 671 -5,21  
Gümüş.Ons 27,57 27,60 0,32  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 0,03  
B. Petrol 63,37 63,37 0,94  
Seans Raporu 15:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru