***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 650.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 137Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,83Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB72123Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 390.160.168İhraç Fiyatı 0,94943Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 137 gün vadeli finansman bonosu ve 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,3 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,95 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-1549 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 390,16 milyon Türk Lirası nominal değerli 137 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910787BIST