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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.02.2021 13:00



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 228
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,72
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBE2118
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 530.843.336
İhraç Fiyatı 0,91282
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 ve 08.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu ve 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 137 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,3 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,95 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-1549 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 530,84 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910788


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Tam 2.637 2.704 -17,63  
Yarım 1.275 1.308 -8,53  
Çeyrek 639 654 -4,27  
Gümüş.Ons 27,27 27,30 -0,08  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,04  
B. Petrol 64,67 64,67 0,33  
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