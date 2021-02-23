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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.02.2021 10:27



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 371
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB32211
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 575.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021
2 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021
3 23.11.2021 22.11.2021 23.11.2021
4 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.11.2020 tarihinde 71/1379 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 371 gün vadeli, 575.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 23.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911606


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KSTUR 286,50 724.272 % 9,98  
TACTR 29,14 294.227 % 9,96  
YAPRK 131,50 1.491.605 % 9,95  
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Altın Ons 1.810 1.810 1,78  
Altın Gr. 410 410 1,99  
Cumhuriyet 2.708 2.749 52,00  
Tam 2.693 2.763 50,86  
Yarım 1.301 1.336 24,61  
Çeyrek 653 668 12,30  
Gümüş.Ons 28,02 28,08 -0,23  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,01  
B. Petrol 65,18 65,18 0,82  
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