***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.03.2021 09:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB62911
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 6,9016 27,6824 30,6939 55.212.799,95 Evet
2 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,28 17,167 18,3053 34.240.000 Evet
3 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,2676 13,1063 13,7653 26.140.800 Evet
4 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 2,8093 11,2681 11,7537 22.474.400 Evet
5 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 17.695.200 Evet
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 3,3745 13,5351 14,2384 26.996.000 Evet
7 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 4,3062 17,2721 18,4245 34.449.600 Evet
8 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 4,7261 18,9563 20,3483
9 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021
10 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021
11 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
12 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
13 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
14 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
15 15.03.2023 14.03.2023