***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.10.2021Vade (Gün Sayısı) 200Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,38Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,98Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBE2126Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 516.492.337İhraç Fiyatı 0,91764Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 05.03.2021 ve 11.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 600 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 900 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-3202 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 516,5 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kap ilan metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918978BIST