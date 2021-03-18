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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2021 12:29


Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 200
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,38
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,98
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBE2126
Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 516.492.337
İhraç Fiyatı 0,91764
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.03.2021 ve 11.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 600 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 900 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-3202 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 516,5 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kap ilan metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918978


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GOLTS 65,05 49.668.944 % 9,97  
VKFYO 9,05 37.873.236 % 9,96  
LUKSK 75,05 9.303.052 % 9,96  
ETYAT 3,98 9.048.873 % 9,94  
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13:34 Alış Satış %  
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Euro 8,9218 8,9298 % -0,67  
Sterlin 10,4074 10,4595 % -0,25  
Frank 8,0332 8,0816 % -0,70  
Riyal 1,9859 1,9959 % -0,31  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 -11,59  
Altın Gr. 417 417 -3,96  
Cumhuriyet 2.772 2.814 -4,00  
Tam 2.758 2.827 -6,84  
Yarım 1.333 1.368 -3,31  
Çeyrek 669 684 -1,66  
Gümüş.Ons 26,11 26,14 -0,18  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,06  
B. Petrol 67,71 67,71 -0,29  
Seans Raporu 13:34
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